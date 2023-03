Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau - Akribische Ermittlungen decken Einbruchserie auf

Die umfangreichen Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Oppenau in Zusammenarbeit mit Kriminaltechnikern, dem Polizeirevier Achern/Oberkirch und der Staatsanwaltschaft Offenburg führten nun zur Aufklärung einer Einbruchsserie und der Ermittlung von fünf Tatverdächtigen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren.

Im Zeitraum zwischen dem 29. September vergangenen Jahres und dem 15. Januar ereigneten sich im Stadtgebiet von Oppenau insgesamt elf Einbrüche. Dabei sind der Einbruch in einen Getränkemarkt im November und der in eine Schule im Januar besonders hervorzuheben. Neben rund 80 Stangen Zigaretten erbeuteten die Tatverdächtigen mehrere Tausend Euro Bargeld und sorgten so in dem Getränkemarkt für einen Schaden im fünfstelligen Bereich. Bei dem Einbruch in das Schulgebäude in der Ottersbergstraße im Januar sollen die Tatverdächtigen neben dem Diebstahl von Bargeld für einen Sachschaden von rund 60.000 Euro an diversen Türen, Inventar sowie elektronischen Geräten verantwortlich sein.

Durch umfangreiche Ermittlungen beim Polizeiposten Oppenau und der damit verbundenen engen Zusammenarbeit mit der Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Offenburg konnte schließlich ein Täterkreis von insgesamt fünf Personen ermittelt werden, die in unterschiedlicher Besetzung für die Taten verantwortlich sein sollen. Durch die Tatortarbeit der Kriminaltechniker konnten an allen Tatorten Spuren gesichert werden: Schuh-, Blut- und weitere DNA-Spuren trugen somit ihren wesentlichen Anteil dazu bei, dass die elf Taten der mutmaßlichen Tätergruppierung zugerechnet werden konnten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg wurden nach Vorlage dieser Ermittlungsergebnisse durch die zuständige Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Offenburg für die Wohnungen aller Tatverdächtigen Durchsuchungsbeschlüsse erlassen. Diese konnten im Laufe der vergangenen Woche bei den Verdächtigen durch Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkrich und den Polizeiposten Oberkirch und Oppenau vollzogen werden. Dabei konnte umfangreiches Beweismaterial gesichert werden, das den Anfangstatverdacht erhärtet. Bei einem 15-Jährigen wurden darüber hinaus Haschisch, eine Schreckschusswaffe und andere unter das Waffengesetz fallende Gegenstände aufgefunden und sichergestellt.

