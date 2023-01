Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Corona-Teststation in Hemmoo

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. In der Zeit von Samstag (14.01.2023) - 15:30 Uhr bis Sonntag (15.01.2023) - 09:45 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Corona-Teststation auf dem Rathausplatz in Hemmoor ein. Hierbei wurden unter anderem ein Laptop und ein Smartphone entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Hemmoor (Telefon 04771 6070) zu melden.

