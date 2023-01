Cuxhaven (ots) - Cuxhaven/ OT Döse - Mann bedroht Passanten mit Handbeil Am Freitag, 13.01.2023 ca. 10.50 Uhr, kam es im Bereich Messeplatz, Nordfeldstraße in Cuxhaven Döse, zu einer gefährlichen Situation. Hierbei bedrohte ein 42jähriger Cuxhavener einen Passanten in seinem PKW mit erhobenem Handbeil und forderte diesen lautstark auf aus seinem PKW zu steigen. Weiterhin soll er mit dem Handbeil in der Hand auf ...

mehr