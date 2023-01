Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 9. Januar 2023, gegen 7.25 Uhr, touchierte ein 33-jähriger Mann aus Lohne mit einem schwarzen Pkw einen 38-jährigen Fußgänger aus Lohne beim Abbiegen nach rechts von der Bakumer Straße in die Rosenstraße. Dabei wurde der Fußgänger leicht verletzt. Der 33-jährige Unfallverursacher hatte den Unfallort unerlaubt verlassen, konnte aber im Nachgang ermittelt werden. Er gab an, den Unfall nicht bemerkt zu haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell