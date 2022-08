Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zaun am Bundeswehrgelände beschädigt - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben zwischen Montagabend, 29. August, 18 Uhr, und Dienstagmorgen, 30. August, 6 Uhr, einen Zaun am Zentrum des Kraftfahrwesens der Bundeswehr an der Hardter Straße beschädigt. Der Staatsschutz der Polizei Mönchengladbach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Eine Zeugin meldete der Polizei am Dienstag gegen 6.45 Uhr, dass der Zaun des Bundeswehrgeländes an der Straße An der Bahn erheblich beschädigt wurde. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Maschendrahtzaun auf einer Länge von circa 20 Metern von den Stützpfeilern abgerissen wurde. Gegenüber der betroffenen Stelle befinden sich Parkplätze eines Discounters, welche quer zur Durchfahrt angeordnet sind. Nach bisherigem Ermittlungsstand sind die Beschädigungen an dem Zaun unter anderem durch ein Fahrzeug entstanden.

Die Ermittler des Staatsschutzes bitten Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und/ oder andere sachdienliche Hinweise machen können, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell