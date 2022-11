POL-PDMT: Suche nach einem unfallbeschädigten PKW in Nassau, Parkplatz Freibad

Boden und Niederahr (ots) - Am Vormittag des 20.11.2022 konnte im Bereich der B255 in der Gemarkung Boden und Niederahr an mehreren Stellen illegal entsorgter Bauschutt und Dämmmaterial festgestellt werden. Der Abfall wurde vermutlich über die Leitplanke in die angrenzende Grünfläche geworfen. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Montabaur zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur ...

mehr