Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht -Zeugen gesucht-

Montabaur (ots)

Am Samstag, dem 19.11.2022, in der Zeit von 10:30 - 14:30 Uhr hatte ein 62jähriger Mann seinen Pkw Mercedes, Modell: Vito, auf dem Kundenparkplatz der Shopping-Meile am ICE-Bahnhof zum Parken abgestellt. Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug waren frische Unfallschäden an der Beifahrertür und dem vorderen Seitenblech vorhanden. Der mutmaßliche, unbekannte Unfallverursacher war nicht mehr vor Ort. Daher bittet die Polizeiinspektion Montabaur um Zeugenmitteilungen unter der Tel.-Nr.: 02602-92260 oder per E-Mail: pimontabaur@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell