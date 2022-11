Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinwirkung

Maxsain (ots)

Am Freitag, dem 18.11.2022, gegen 15:40 Uhr, verursachte ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus der Region Siegen/NRW auf der Landesstraße 304 einen Verkehrsunfall, bei dem sich dieser leicht verletzte. Der Unfallverursacher fuhr mit seinem Pkw BMW auf dem Streckenabschnitt zwischen Freilingen und Maxsain in Fahrtrichtung Selters/Ww. Nach dem Durchfahren einer Rechtskurve geriet er zunächst auf die Gegenfahrbahn, auf der er einen entgegenkommenden Pkw gefährdete. Anschließend kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich auf der angrenzenden Wiese und blieb auf dem Dach liegen. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeikräfte eine akute Alkohol- und Drogenbeeinflussung beim Unfallverursacher fest, so dass die Einziehung seines Führerscheins, die Blutprobenentnahme und mehrere Strafverfahren die logische Konsequenz waren. Da glücklicherweise nur der Pkw des Unfallverursachers beschädigt wurde, belief sich der Sachschaden auf ca. 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell