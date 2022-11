Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Höchstenbach - Auffahrunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen

Höchstenbach (ots)

Drei Pkw´s befuhren am Mittwoch, dem 16.11.2022 um ca. 17 Uhr die B413 aus Richtung Mündersbach kommend in Richtung Höchstenbach. Kurz vor dem Ortseingang Höchstenbach staute sich der Verkehr zurück, der erste und zweite Pkw hielten verkehrsbedingt an. Die 38-jährige Fahrerin des dritten Pkw´s erkannte dies jedoch zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf den vorausfahrenden Pkw auf, der dadurch auf den ersten Pkw geschoben wurde. Der Fahrzeugführer des zweiten und beide Insassen des ersten Fahrzeuges wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zwecks weiterer Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht. Alle 3 Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden ca. in Höhe von 45.000 EUR

