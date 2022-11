Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Versuchter Einbruch in Wohnhaus -Zeugen gesucht-

Neuhäusel (ots)

Am Mittwoch, 16.11.2022, gegen 18:55 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus, im Lampertsweg, in Neuhäusel. Die unbekannte Täterschaft hebelte ein rückwärtiges Küchenfenster auf. Durch den dadurch entstandenen Lärm wurde der Bewohner des Hauses aufmerksam, der sich in einem anderen Stockwerk des Hauses befand. Als der Geschädigte das Licht einschaltete flüchtete(n) der / die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen die in dem Bereich Lampertsweg und Hauptstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Montabaur in Verbindung zu setzen.

