POL-PDMT: Hachenburg, Salzgasse - Sachbeschädigung an der katholischen Kirche durch den Einwurf einer Fensterscheibe - Zeugenaufruf

Hachenburg (ots)

Am Dienstag, 15.11.2022, in dem Zeitraum von 06:30 Uhr bis 08:00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an der katholischen Kirche in Hachenburg, Salzgasse. Demnach beschädigten unbekannte Täter eine Fensterscheibe, rechts der Türe zur Sakristei, mit einem Stein. Die Sachschadenshöhe wird auf zirka 1000EUR geschätzt.

Etwaige Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Hachenburg unter der Telefonnummer 02662/9558-0 oder per E-Mail unter pihachenburg@polizei.rlp.de.

