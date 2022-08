Darmstadt (ots) - Ein Fahrradladen in der Mollerstraße geriet am frühen Dienstagmorgen (30.8.) in das Visier Krimineller. Gegen 0.30 Uhr hatten zwei noch unbekannten Täter die Aufmerksamkeit der Anwohner auf sich gezogen, als sie die Scheibe des Geschäfts einschlugen und im Anschluss auf zwei Fahrrädern ...

