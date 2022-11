Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg, Graf-Heinrich-Straße - Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Hachenburg (ots)

Am Montag, den 14.11.2022, kam es in dem Zeitraum von 13:00 Uhr bis 13:30 Uhr, auf dem Parkplatz des Netto-Discounters in Hachenburg zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Demnach parkte der 41-jährige Fahrzeugführer aus der VG Hachenburg seinen Transporter in dem genannten Zeitraum auf dem dortigen Parkplatz und stellte im Nachgang eine Beschädigung der rechten Seitentür bzw. Seitenwand fest. Der unbekannte Verursacher dürfte demnach beim Ein- oder Ausparken den Transporter beschädigt haben. Die Fremdschadenshöhe wird auf zirka 1000EUR beziffert.

Etwaige Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Hachenburg unter der Telefonnummer 02662/9558-0 oder per E-Mail unter pihachenburg@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell