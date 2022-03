Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Berge: Verkehrsunfall auf der Hahlener Straße - 78-jähriger Radfahrer leicht verletzt

Berge (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 8.50 Uhr, ist es auf der Hahlener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 60-Jähriger missachtete an einer gleichnamigen Einmündung die Vorfahrt eines 78-jährigen Radfahrers und streifte diesen mit seinem Fahrzeug. Der Zweiradfahrer kam daraufhin zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An dem Renault vom Typ "Kangoo" ist ein Sachschaden entstanden.

