POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht -Zeugen gesucht

Montabaur (ots) - Am heutigen 16.11.22 kommt es erneut vermehrt zu Anrufen falscher Polizeibeamter mit dem Hinweis auf verunfallte Kinder und der Forderung einer Kautionszahlung an die Polizei. Insbesondere die Gebiete Wirges, Ruppach-Goldhausen und Montabaur sind hiervon betroffen. Die Polizei Montabaur bittet bei dem Auftreten solcher Anrufe um Mitteilung an die Polizeiinspektion Montabaur. Rückfragen bitte an: ...

