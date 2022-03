Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 1. März 2022, kontrollierten Beamte der Polizei Delmenhorst gegen 18:30 Uhr einen Pkw-Fahrer in der Stedinger Straße in Delmenhorst.

Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 32-jährige Fahrer aus Delmenhorst unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC (Marihuana).

Ein Arzt entnahm dem Mann in der Folge eine Blutprobe. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

