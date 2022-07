Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Trickbetrüger im Kreis Olpe erfolgreich

Kreisgebiet (ots)

Trickbetrüger sind am Mittwoch (13. Juli) und am Donnerstag (14. Juli) wieder im Kreisgebiet erfolgreich gewesen.

Bei dem ersten Betrugsfall schrieben unbekannte Täter einen 63-Jährigen am Mittwoch über den Messenger-Dienst WhatsApp an. Sie gaben sich als seine Tochter aus. In der Nachricht stand, dass die Tochter eine geänderte Handynummer habe und dringend Geld bräuchte, weil sie sich in einer Notlage befinden würde. Der 63-Jährige wurde angewiesen, Geld an eine ihm in der Nachricht mitgeteilte Bankverbindung zu überweisen. Dieser Bitte kam er nach. Später stellte er fest, dass das Geld nicht an seine Tochter überwiesen wurde, sondern hinter dem WhatsApp-Kontakt Betrüger steckten. Er erstattete Anzeige.

Bei dem zweiten Betrug riefen unbekannte Täter am Donnerstag gegen 14:30 Uhr eine 83-Jährige an. Der Anrufer erzählte ihr, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall mit einer getöteten Person verursacht hätte und ins Gefängnis solle. Gegen eine Bezahlung von Geld beziehungsweise der Übergabe von Wertgegenständen könnte sie dies jedoch verhindern. Die Seniorin kam der Bitte nach: An einem vereinbarten Ort übergab sie Goldschmuck an einen ihr unbekannten Mann. Dieser forderte die 83-Jährige zusätzlich auf, einen hohen Geldbetrag von ihrem Konto abzuheben. Als sie am Schalter ihres Geldinstitutes um die Abhebung bat, wurde sie an die Hauptstelle der Bank verwiesen. Eine Geldübergabe erfolgte nicht und die Seniorin verständigte die Polizei. Die 83-Jährige beschrieb den Abholer folgendermaßen:

- ca. 165 cm groß

- ca. 40 Jahre

- südländischer Phänotyp mit dunklen kurzen Haaren

- schlanke Statur

- Bekleidung: blaues Hemd, blaue Sporthose oder Jeans, dunkle Umhängetasche

Die Geldabholung fand im Bereich der Martinstraße 45 (Bereich Kaufland) zwischen 14:30 und 14:45 Uhr statt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02761-9269-0 zu melden.

