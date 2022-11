POL-LWL: Frau bei körperlicher Auseinandersetzung leicht verletzt

Eldena (ots) - Die Polizei warnt aktuell vor Wanderarbeitern, die sich Reparaturen an Dächern teuer bezahlen lassen. In der Region Eldena wurde der Polizei jetzt ein Vorfall gemeldet, bei dem Wanderarbeiter in dieser Woche unangekündigt auf einem Privatgrundstück erschienen und die Eigentümer nach einem kurzen Gespräch zur Reparatur ihres Schuppendaches überredeten bzw. sie überrumpelten. Für die Reparatur war ...

mehr