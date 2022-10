POL-F: 221025 - 1219 Frankfurt-Westend: Durchs Kellerfenster ins Mehrfamilienhaus - Einbruch endet mit Festnahme

Frankfurt (ots) - (di) Ca. 20.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Brandes am gestrigen Abend (24. Oktober 2022) in einem leerstehenden Gebäude in Fechenheim. Bei der Leitstelle der Feuerwehr gingen gegen 18:30 Uhr Meldungen über eine Rauchentwicklung in einem ehemaligen Büro- und Wohngebäude in der ...

mehr