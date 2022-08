POL-HAM: Autoaufbrecher flüchtet auf Fahrrad

Hamm-Mitte (ots) - Am Samstag, 14. August, gegen 19.30 Uhr wurde ein 19-jähriger Pedelec-Fahrer auf der Wilhelmstraße bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 27-jähriger Opel Zafira- Fahrer befuhr die Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Innenstadt und beabsichtigte nach links in die Vinzenzstraße einzubiegen. Beim Abbiegen bemerkte er, dass die Einfahrt in die Vinzenzstraße verboten ist. Daraufhin setzte der ...

mehr