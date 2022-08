Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gestohlenes Pedelec geortet - Tatverdächtiger festgenommen

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Dank eines Ortungschips konnte am Sonntagmorgen, 14. August, ein gestohlenes Pedelec auf der Waterloostraße aufgefunden werden - ein Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen.

Gegen 8 Uhr bemerkte ein 68-Jähriger, dass sein Pedelec sowie zwei Fahrradcomputer aus seinem Gartenhaus an der Bankerheide gestohlen wurden. Um 23 Uhr am Vorabend befanden sich diese noch an Ort und Stelle.

Der Hammer alarmierte die Polizei. Dank eines am Pedelec angebrachten Ortungschips war schnell klar: Das Fahrrad befand sich auf der Waterloostraße.

Im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses stand dann tatsächlich das gestohlene Pedelec. In einer dortigen Wohnung befanden sich ebenfalls die beiden Fahrradcomputer. Dort trafen die Polizisten dann auf einen 41-jährigen Mann. Er gab an, das Fahrrad in der Nacht im Innenstadtbereich gekauft zu haben. Die Computer würden ihm gehören.

Da der Mann ohne festen Wohnsitz in der Vergangenheit bereits wegen gleichgelagerter Delikte aufgefallen ist, wurde er vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls und Hehlerei eingeleitet.

Das Pedelec sowie die Fahrradcomputer wurden dem Besitzer übergeben.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell