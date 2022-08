Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pedelec-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Am Samstag, 14. August, gegen 19.30 Uhr wurde ein 19-jähriger Pedelec-Fahrer auf der Wilhelmstraße bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 27-jähriger Opel Zafira- Fahrer befuhr die Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Innenstadt und beabsichtigte nach links in die Vinzenzstraße einzubiegen. Beim Abbiegen bemerkte er, dass die Einfahrt in die Vinzenzstraße verboten ist. Daraufhin setzte der 27-Jährige rückwärts aus der Einmündung zurück. Der 19-jährige Pedelec-Fahrer befuhr den nördlichen Radweg der Wilhelmstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel-Fahrer. Der 19-Jährige wurde zwecks ambulanter Behandlung mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro.(kap)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell