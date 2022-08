Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Rollerfahrer flüchtet vor Polizei

Hamm-Uentrop (ots)

Ein 16-jähriger Rollerfahrer lieferte sich am Samstag, 14. August, eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Der 16-Jährige aus Hamm war gegen 21.05 Uhr mit seinem Roller im Bereich Biberweg unterwegs, als eine Polizeistreife den Fahrer anhalten und kontrollieren wollte. Doch statt anzuhalten, beschleunigte er sein Fahrzeug und flüchtete. Bei einem Versuch, an dem Roller vorbeizufahren, verlor der 16-Jährige die Kontrolle, touchierte den Polizeiwagen und stürzte anschließend mit seinem Fahrzeug. Er rappelte sich wieder auf und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Durch die Polizei konnte er in einem nahegelegenen Feld aufgefunden werden. Da er sich bei dem Sturz verletzt hatte, wurde er mittels Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Der Roller wurde sichergestellt. Gegen den 16-Jährigen wird ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.(mw)

