Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fußgängern

Hamm-Herringen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 13. August, an der Kreuzung Dortmunder Straße / Neufchateaustraße / Fritz-Husemann-Straße, wurden zwei Jugendliche verletzt. Gegen 19.45 Uhr befuhr eine 56-jährige Hyundai-Fahrerin die Dortmunder Straße in Fahrtrichtung Westen und beabsichtigte, nach links in die Neufchateaustraße einzubiegen. Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren überquerten zeitgleich den Fußgängerüberweg der Neufchateaustraße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den Fußgängerinnen und dem Pkw. Hierbei wurden die 15-Jährige schwer- und die 16-Jährige leichtverletzt. Beide brachte man mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.(mw)

