POL-HAM: Eine Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Hamm-Herringen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 12. August, wurde eine 62-jährige Opel-Fahrerin leicht verletzt. Gegen 18.50 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mercedes-Fahrer mit seinem Pkw den Herringer Weg in Fahrtrichtung Westen, als er in Höhe der Einmündung zum Bonifatiusweg aufgrund einer Rotlicht zeigenden Ampel anhalten musste. Die 62-Jährige fuhr mit ihrem Pkw auf. Durch den Zusammenstoß verletzte sie sich leicht und wurde mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro.

