POL-KA: (KA) Malsch - Pkw-Fahrer rammt geparkten LKW

Malsch (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, kurz nach 23.00 Uhr, befuhr ein 25 Jahre alter Pkw-Lenker die Otto-Eckerle-Straße in Malsch. Vermutlich in Folge der Beeinflussung durch alkoholische Getränke verlor er hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte letztlich frontal mit einem ordnungsgemäß geparkten Lkw. Der Unfallverursacher, welcher alleine in seinem Pkw war, zog sich Verletzungen zu, welche eine stationäre Aufnahme in einem nahegelegenen Krankenhaus nötig machten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 85.000 Euro.

