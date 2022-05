Polizei Braunschweig

POL-BS: Autodieb flüchtet mit entwendetem Wohnmobil über die A2

Bild-Infos

Download

Braunschweig (ots)

Hannover, Braunschweig, Königslutter, Marienborn, 17.05.2022, 01.15 Uhr

Ein entwendetes Wohnmobil sollte auf der A2 kontrolliert werden. Der Fahrer flüchtete und es kam zu einem Unfall.

Beamte der Braunschweiger Autobahnpolizei wollten in der Nacht auf Dienstag ein Wohnmobil kontrollieren. Das Fahrzeug fuhr auf der A2 in Richtung Osten. Auf Höhe der Anschlussstelle Rennau missachtete der Fahrer das Anhaltezeichen der Polizei und beschleunigte. Mit etwa 150 km/h fuhr das Wohnmobil bis zur Raststätte Marienborn. Hier verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Das Wohnmobil kippte auf die linke Fahrzeugseite, rutschte quer über die Fahrbahn und traf einen Sattelzug, der in diesem Moment in der Ausfahrt zum dortigen Tankstellengelände stand. Durch die Kollision wurde das Wohnmobil erheblich beschädigt und der Fahrer eingeklemmt. Der schwer verletzte Mann musste durch die Freiwillige Feuerwehr Ostingersleben mit technischem Gerät geborgen und im Klinikum behandelt werden. Er wurde vorläufig festgenommen. Durch das Unfallgeschehen wurden ein massiver Betonpoller, eine Straßenlaterne und Teile der Schutzplanke beschädigt.

Es stellte sich heraus, dass das Wohnmobil zuvor in Langenhagen entwendet wurde.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell