Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kennzeichen gestohlen

Gummersbach (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch (16. März) die Kennzeichen GM-ZF1004 von einem VW Crafter gestohlen. In der Tatzeit zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr parkte das Auto auf dem Schützenweg in Bernberg. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell