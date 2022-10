Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221025 - 1216 Frankfurt-Fechenheim: Brand in leerstehendem Büro- und Wohngebäude

Frankfurt (ots)

(di) Ca. 20.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Brandes am gestrigen Abend (24. Oktober 2022) in einem leerstehenden Gebäude in Fechenheim.

Bei der Leitstelle der Feuerwehr gingen gegen 18:30 Uhr Meldungen über eine Rauchentwicklung in einem ehemaligen Büro- und Wohngebäude in der Wächtersbacher Straße ein. Der Brand konnte in einem vormaligen Bad im 2. OG lokalisiert und gelöscht werden. Im Bad selbst und den anliegenden Räumen kam es zu massiven Rußverschmutzungen. Es befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen im Gebäude.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Durch die Einsatzmaßnahmen kam es zu großräumigen Absperrungen und zeitweise Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Brandermittler des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main haben die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell