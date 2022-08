Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Hohen Luckow

Bad Doberan (ots)

Am Sonntag den 14.08.2022 kam es in den Abendstunden in Hohen Luckow zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger deutscher Fahrzeugführer und sein 20-jähriger Beifahrer fuhren aus Richtung Wokrent in Richtung Groß Bölkow. In der Ortschaft Hohen Luckow verlor der Fahrzeugführer aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Straßenbaum. Durch die Wucht des Aufpralls verformte sich der Pkw Citroen so stark, dass beide Insassen eingeklemmt wurden. Die Freiwillige Feuerwehr Groß Bölkow setzte schweres Gerät ein, um die beiden schwerverletzten Personen aus dem Fahrzeug zu bergen. Der Rettungsdienst war mit 2 Rettungswagen sowie einem Rettungshubschrauber vor Ort. Der schwerstverletzte Beifahrer wurde kurz nach der Bergung durch den RTW in die Klinik nach Güstrow verbracht. Der Fahrzeugführer wurde aufgrund seiner Verletzungen in den Schockraum des Klinikum Süd nach Rostock gefahren. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Es musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5000 EUR. Die Fahrbahn musste für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden. Aufgrund des geringen Fahrzeugverkehrs kam es aber zu keinen Verkehrsbehinderungen. Gunnar Haase Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell