POL-F: 221025 - 1215 Das Polizeipräsidium Südosthessen teilt mit: Offenbach: Öznil Baklan ist weiterhin vermisst

(cl) Erneut wendet sich die Kripo Offenbach in der Vermisstensache Öznil Baklan an die Bevölkerung. Von der 17-Jährigen fehlt weiterhin jede Spur (wir berichteten). Frau Baklan wurde letztmalig am Sonntagabend (09. Oktober 2022) gegen 19.00 Uhr in Mannheim gesehen. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich auch im Raum Frankfurt oder Mannheim aufhalten könnte.

Frau Baklan ist 1,63 Meter groß und hat schwarze lange Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie mit einer schwarzen Daunenjacke, einer schwarzen Jogginghose und schwarzen Stiefeln bekleidet. Zudem hat sie am rechten Unterarm ein Tattoo.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Öznil Baklan geben kann, wird gebeten, sich unter 069-80981234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild der Vermissten ist unter dem Link

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/5353241

abrufbar.

