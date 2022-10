Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221024 - 1212 Frankfurt: Am Sonntag ist "Tag des Einbruchschutzes" - Die Beratungsstelle der Polizei informiert

(dr) Zwei 40 und 48 Jahre alte Männer haben am gestrigen Sonntagmorgen versucht, mit einem Schuhlöffel in ein Mehrfamilienhaus in der Friedberger Landstraße einzubrechen. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die zwei Verdächtigen an der Eingangstür des Gebäudes und verständigte die Polizei. Beamte nahmen die zwei Männer noch auf frischer Tat fest. Gegen das Duo, welches die Streife auf die Polizeiwache begleiten musste, wurde ein Strafverfahren wegen versuchten Einbruchs eingeleitet.

Zur Verhinderung solcher Taten lädt die Frankfurter Polizei alle interessierte Bürgerinnen und Bürger herzlich dazu ein, sich am bundesweiten "Tag des Einbruchschutzes", welcher am kommenden Sonntag, den 30. Oktober 2022, stattfindet, in der polizeilichen Beratungsstelle auf der Zeil zu informieren.

Getreu dem Motto "Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit" soll die durch die Zeitumstellung gewonnene Stunde sinnvoll genutzt werden, um sich vor Ort zum Thema Einbruchsschutz umfassend beraten zu lassen und die Sicherheitsempfehlungen der Polizei im Alltag umzusetzen.

Wie verhalte ich mich beim Verlassen der Wohnung richtig? Was muss ich beim Schließen der Haustür und Fenster beachten? Wie mache ich es potenziellen Einbrechern schwerer? Welche Sicherungstechniken gibt es?

Schauen Sie gerne bei der Beratungsstelle vorbei!

- Wann? Sonntag, 30. Oktober 2022, in der Zeit von 10:00 bis 16:00 Uhr.

- Wo? Polizeiliche Beratungsstelle der Polizei Frankfurt, Zeil 33

Eine Terminvereinbarung ist NICHT erforderlich.

Kontaktmöglichkeiten:

Polizeiliche Beratungsstelle, Zeil 33, neben dem 1. Revier, 60311 Frankfurt am Main Normale Öffnungszeiten (Mo., Mi. Fr. von 08.00 bis 12.00 und Do. von 16.00 bis 19.00 Uhr)

Außerhalb der Öffnungszeiten sind auch Beratungen zu Hause möglich.

Tel.: 069 / 755 55555

E-Mail: beratungsstelle.ppffm@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell