POL-F: 221021 - 1209 Frankfurt-Ostend: Personenkontrolle führt zu Festnahme von Fahrraddieb und Haft

Frankfurt (ots) - (di) Am gestrigen Tag (20. Oktober 2022) kam es im Bahnhofsviertel zu zwei Raubdelikten. In beiden Fällen konnten die Täter festgenommen werden. Bereits gegen 03:30 Uhr kam es in der B-Ebene des Hauptbahnhofes zu einem Raub zum Nachteil eines Rollstuhlfahrers. Der 37-Jährige schlief in der ...

