POL-F: 221024 - 1214 Frankfurt am Main: Internationale Operation gegen Produktpiraterie - Umfangreiche Sicherstellung gefälschter Produkte

Frankfurt (ots) - (dr) Zwei 40 und 48 Jahre alte Männer haben am gestrigen Sonntagmorgen versucht, mit einem Schuhlöffel in ein Mehrfamilienhaus in der Friedberger Landstraße einzubrechen. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die zwei Verdächtigen an der Eingangstür des Gebäudes und verständigte die Polizei. ...

