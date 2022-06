Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: E-Scooter aus Keller gestohlen

Gummersbach (ots)

Auf einen E-Scooter des Herstellers Timberjack hatten es Unbekannte in der Nacht von Samstag (25. Juni) auf Sonntag abgesehen. Die Täter entwendeten den E-Scooter mit dem Kennzeichen 426ODF zwischen 20 Uhr am Samstag und 8.30 Uhr am Sonntag aus einem unverschlossenen Kellerraum in der Ernst-Zimmermann-Straße in Gummersbach. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

