Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht für den Bereich Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven/ OT Döse - Mann bedroht Passanten mit Handbeil

Am Freitag, 13.01.2023 ca. 10.50 Uhr, kam es im Bereich Messeplatz, Nordfeldstraße in Cuxhaven Döse, zu einer gefährlichen Situation. Hierbei bedrohte ein 42jähriger Cuxhavener einen Passanten in seinem PKW mit erhobenem Handbeil und forderte diesen lautstark auf aus seinem PKW zu steigen. Weiterhin soll er mit dem Handbeil in der Hand auf weitere Passanten, insbesondere eine junge Frau an einem in der Nähe aufgestellten Müllcontainer eingewirkt haben. Der 42jährige, welcher auf einem Fahrrad flüchtete, konnte im Verlauf der Fahndung zunächst festgenommen werden.

Zeugen und insbesondere weitere Opfer dieser Bedrohung werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Cuxhaven und Telefon 04721/5730 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell