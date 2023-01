Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall ++++ Senior überfährt Verkehrsinsel in Otterndorf - Sattelzug touchiert Streifenwagen und fährt weiter ++++ Unfallflucht zwischen Neuenwalde und Fickmühlen

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Morgen (12.01.2023) kam es gegen 08:30 Uhr in der Straße Süderwisch in Cuxhaven zu einem Verkehrsunfall. Eine 32-jährige Cuxhavenerin kam hierbei mit ihrem PKW aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte sie mit einem geparkten PKW und schob diesen auf einen weiteren geparkten PKW. Die Cuxhavenerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Zwei der drei PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein hoher Sachschaden.

++++

Otterndorf. Am gestrigen Donnerstag (12.01.2023) kam es gegen 10:45 Uhr auf der Bundesstraße 73 im Bereich der Ortsumgehung Otterndorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 90-jähriger Mann aus Scheeßel überfuhr aus Richtung Hamburg kommend, vermutlich aufgrund körperlicher Mängel, den Kreisverkehr an der Scholienstraße. Auf Ansprache einer Ersthelferin und der Einsatzkräfte machte der Mann einen verwirrten Eindruck und war zeitlich und örtlich nicht orientiert. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Am Morgen des Tages hatte die Tochter des Mannes sich bereits bei der Polizei in Scheeßel gemeldet und hatte angegeben, dass ihr Vater mit dem PKW in unbekannte Richtung unterwegs sei und ihn nicht mehr erreichen könne.

Während der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle durch zwei Funkstreifenwagen abgesichert. Bei diesen waren das Blaulicht, das Fahrlicht sowie die Warnblinkanlage eingeschaltet. Ein Sattelzug mit blauem Tankauflieger touchierte hierbei einen der Streifenwagen und beschädigte diesen leicht. Im Anschluss setzte der bislang unbekannte Fahrzeugführer seine Fahrt in Richtung Cuxhaven fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

++++

Geestland. Am Donnerstagabend (12.01.2023) kam es gegen 20:30 Uhr auf der Landesstraße 119 zwischen den Ortschaften Neuenwalde und Fickmühlen zu einem Verkehrsunfall. Ein aus Neuenwalde kommender, silberner PKW geriet dabei auf die Gegenfahrbahn und beschädigte den Außenspiegel und die Seitenscheibe des PKW einer 39-jährigen Frau aus Cuxhaven. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.200 Euro. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell