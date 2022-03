Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn - Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am Freitagnachmittag (18.03.2022) ist es in der Klaus-Groth-Straße in Quickborn zwischen Georg-Kolbe-Weg und Andreas-Schlüter-Weg zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.

Zwischen 14:00 und 16:45 Uhr versuchten Unbekannte, sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus zu verschaffen, gelangten aber nicht ins Gebäude.

Beamte der Polizeistation Quickborn nahmen eine Strafanzeige wegen versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls auf.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen.

Die Ermittler bitten um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Tatorts unter 04101 2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de .

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell