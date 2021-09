Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Bad Dürkheim (ots)

Am 21.09.2021 befuhr eine 74-jährige Autofahrerin aus Ludwigshafen die Auffahrt der Mannheimer Straße auf die B271. Hierbei übersah sie aufgrund der tief stehenden Sonne den von links kommenden 33-jährigen Motorradfahrer, so dass es zum Zusammenstoß kam und der Motorradfahrer stürzte. Glücklicherweise erlitt er lediglich eine Fraktur seines rechten Arms. Das Motorrad der Marke BMW wurde so stark beschädigt, dass der Fahrersitz durch den Sturz herausgebrochen wurde. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 7.000 Euro belaufen.

