POL-OG: Rastatt - Mit E-Scooter gestürzt

Gernsbach (ots) - Derzeit sind Kräfte der Feuerwehr und der Polizei nach einem Brandausbruch in einer Firmenhalle in der Fabrikstraße im Einsatz. Das Feuer ist gegen 14:20 Uhr ausgebrochen einhergehend mit einer starken Rauchentwicklung. Nach ersten Erkenntnissen dürften keine Personen zu Schaden gekommen sein. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. /wo Rückfragen bitte an: ...

