Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - In Rohbau eingebrochen, Hinweise erbeten

Kehl (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher verschafften sich in der Zeit zwischen Dienstag, 17 Uhr und Mittwoch, 8:30 Uhr, durch Aufbrechen einer Kellertür und einer weiteren Baustellentür Zugang zu einem Rohbau in der Bierkellerstraße. Im Innern wurden mehrere Handwerksgeräte entwendet. Der Diebstahlschaden sowie der angerichtete Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Kehl unter der Telefonnummer: 07851 893-0 in Verbindung zu setzen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell