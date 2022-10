Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall in der Uferallee - PKW fährt gegen Straßenlaterne

Zeltingen-Rachtig (ots)

Am Freitagvormittag, den 28.10.2022, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Uferallee in Zeltingen-Rachtig. Der allein am Unfall beteiligte Fahrer fuhr mit seinem PKW in Fahrtrichtung Graach und kam auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab, überfuhr eine angrenzende Hecke und kollidierte schließlich frontal mit einer Straßenlaterne welche infolge zu Boden gerissen wurde. Am PKW und der Straßenlaterne entstand erheblicher Sachschaden. Unfallursächlich dürfte nach ersten Erkenntnissen unter anderem die zu diesem Zeitpunkt tiefstehende Sonne gewesen sein. Im Einsatz waren der örtliche Verteilnetzbetreiber, ein Abschleppunternehmen und die Polizei Bernkastel-Kues.

