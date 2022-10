POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Daun (ots) - Am 27.10.2022 gegen 10:21 Uhr war ein 66-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Mayen mit Dachreinigungsarbeiten eines Ferienbungalows in Daun beschäftigt. Hierbei befand er sich auf dem Dach und kehrte das sich angesetzte Moos von eben diesem. Hierbei trat er am Dachende plötzlich "ins Leere" und stürzte etwa zwei Meter zu Boden. Er verletzte sich durch den Sturz und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Glücklicherweise bestand ...

