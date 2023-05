Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Taxifahrer wehrt sich erfolgreich

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Benningsstiege; Tatzeit: 06.05.23, ca. 02.30 Uhr;

Mit vermutlich gebrochener Nase und ohne Beute endete in der Nacht zum Sonntag der Versuch, einen Taxifahrer zusammen mit einem Mittäter zu bestehlen.

Die beiden noch unbekannten Täter hielten gegen 02.20 Uhr auf dem Elsenpass in Lowick einen Taxifahrer an und nannten als Zielort eine Gaststätte an der Alfred-Flender-Straße Ecke Pannemannstraße. Am Zielort angekommen, wollten die beiden noch ein Stück weiter über die Pannemannstraße gefahren werden. Hinter der Überführung B67 endete die Fahrt in Höhe Benningsstiege. Nach dem Bezahlvorgang öffnete einer der Täter die Beifahrertür und riss dem Taxifahrer die Geldbörse aus der Hand. Der Geschädigte verfolgte den Täter, holte ihn ein und riss ihn zu Boden. Der zweite Täter trat dem Geschädigten in den Rücken. Als der Geschädigte und Täter 1 sich wieder aufgerichtet hatten, versuchte dieser, den Geschädigten zu schlagen. Der Taxifahrer wehrte sich durch einen Faustschlag ins Gesicht des Täters und brach diesem dadurch vermutlich die Nase. Der Unbekannte ließ daraufhin die Geldbörse los und beide Täter flüchteten in Richtung Wüppings Weide / Caravancenter.

Der Taxifahrer erlitt leichte Verletzungen und auch seine Brille wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Beschreibung Täter 1: ca. 18 bis 25 Jahre alt, ca. 180 bis 185 cm groß, schlank, kurze dunkle Haare, mitteleuropäischer Typ, bekleidet mit einem roten T-Shirt. Er wurde von seinem Mittäter mit einem kurzen Vornamen angesprochen, der nordischen Ursprungs ist. Beschreibung Täter 2: ca. 18 bis 25 Jahre alt, ca. 170 bis 175 cm groß, schlank, kurze dunkle Haare, mitteleuropäischer Typ, bekleidet mit einem kurzärmligen blauen Schalke-Trikot.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell