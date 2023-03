Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Geldbörse entwendet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Gronauer Straße;

Tatzeit: 04.03.2023, zwischen 11.00 Uhr und 11.15 Uhr;

Böse Überraschung an der Kasse: Als die Kundin eines Verbrauchermarktes am Samstag in Gronau-Epe ihren Einkauf bezahlen wollte, lag ihr Portemonnaie nicht mehr in ihrer Tasche - diese hatte sie in ihren Einkaufswagen gestellt gehabt. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen 11.00 Uhr und 11.15 Uhr in einem Geschäft an der Gronauer Straße. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Die Polizei erneuert in diesem Zusammenhang ihre Warnung vor Taschendieben. Sie nutzen für ihr kriminelles Handwerk gerne Situationen, in denen es zu Gedränge kommt - eine flüchtige Berührung oder ein kurzer Rempler fallen dort nicht so schnell auf. Den Taschendieben reichen schon wenige Augenblicke und gegebenenfalls das Ablenkungsmanöver eines Mittäters, um an ihre Beute zu kommen. Zudem fällt auf, dass die Diebe vermehrt in Verbrauchermärkten ohne Videoüberwachung ihre Taten begehen.

Wer sich davor schützen will, sollte Wertsachen in einer verschlossenen Innentasche verstauen - am besten Geld und Papiere in unterschiedlichen Taschen. Brustbeutel, Gürtelinnentaschen oder ähnliches bieten zusätzliche Sicherheit. Bei Taschen sollte die Verschlussseite zum Körper hin und auf der Vorderseite des Körpers getragen werden. Natürlich sollte man seine Wertsachen nicht aus dem Auge lassen, auch nicht bei der Suche nach Waren während des Einkaufs. Weitere Tipps und Informationen dazu bietet unter anderem die Internetseite www.polizei-beratung.de. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell