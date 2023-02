Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Vollsperrung nach Verkehrsunfall auf BAB 4 - Zwei Personen schwer verletzt - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Friedewald (ots)

Am Montag, dem 13. Februar 2023, gegen 19:15 Uhr, kam es auf der BAB 4, Kirchheim in Richtung Dresden, zwischen der AS Friedewald und der AS Wildeck-Hönebach, ca. km 340,000, Gemarkung Wildeck, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 45-jähriger Ukrainer mit einem polnischen Kleintransporter den o. g. Autobahnabschnitt auf dem linken von zwei Fahrstreifen. Aus noch ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelschutzplanke, von dort wurde er abgewiesen und schleuderte über alle zwei Fahrstreifen in Richtung Außenschutzplanke, durch den heftigen Aufprall wurde er abermals abgewiesen und wieder in Richtung Mittelschutzplanke geschleudert, dort kam der Kleintransporter zum Stehen.

Eine Rundfunkwarnmeldung wurde umgehend veranlasst.

Der Fahrer des Kleintransporters konnte sein Fahrzeug ohne fremde Hilfe verlassen, die herbeigeilten Ersthelfer stellten eine Platzwunde am Hinterkopf fest.

Ein nachfolgender 72-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Zwickau erkannte die ungesicherte Unfallstelle zu spät und fuhr auf das Heck des Kleintransporters auf. Hierbei wurde der Fahrer schwer verletzt und zunächst eingeklemmt, dieser konnte jedoch kurze Zeit später durch Rettungskräfte aus dem Fahrzeug befreit werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte durch die aufnehmende Funkstreife starker Alkoholgeruch bei dem Fahrer des Kleintransporters festgestellt werden, ein freiwillig angebotener Atemalkoholtest wurde verweigert. Die erforderliche Blutentnahme erfolgte im Anschluss an die Unfallaufnahme im Klinikum Bad Hersfeld.

Aufgrund der vorliegenden Verletzungsmuster wurden alle beteiligten Personen nach erfolgter Erstversorgung an der Unfallstelle zur weiteren medizinischen Behandlung ins Klinikum Bad Hersfeld transportiert.

Vor Ort waren zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie die Feuerwehr Bad Hersfeld eingesetzt.

Über einen Zeitraum von etwa zwei Stunden musste die BAB 4 in östlicher Fahrtrichtung voll gesperrt werden. Es bildete sich ein entsprechender Rückstau auf der Bundesautobahn.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt.

Gefertigt: Becker, PHK

(PASt Bad Hersfeld, Am Weinberg 31, 36251 Bad Hersfeld)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell