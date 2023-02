Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an einem Pkw - Diebstahl eines Elektrokleinstfahrzeugs (E-Scooter)- Versuchter Einbruch in Autohandel

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Sachbeschädigung an einem Pkw

Rotenburg a.d.Fulda. Unterhalb des Herz-Kreislauf-Zentrums (HKZ) kam es auf einem Parkplatz im Zeitraum vom Montag (06.02.) bis Freitag (10.02.) zu einer Sachbeschädigung an einem Opel Corsa. Unbekannte versuchten, den Tankdeckel aufzuhebeln und verursachten so etwa 50 Euro Sachschaden. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können oder ebenfalls Beschädigungen in diesem Bereich an ihren Fahrzeugen festgestellt haben, wenden sich bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl eines Elektrokleinstfahrzeugs (E-Scooter)

Rotenburg an der Fulda. Im Bereich des Marktplatzes entwendeten bislang Unbekannte im Zeitraum vom Sonntag (05.02.) bis zum Freitag (10.02.) einen schwarzen E-Scooter der Marke Ninebot 21115 im Wert von circa 600 Euro. Der Scooter war nach derzeitigem Erkenntnisstand durch den Geschädigten abgeschlossen an einem Fahrradständer abgestellt worden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Autohandel

Bad Hersfeld. In der Nacht von Freitag (10.02.) auf Samstag (11.02.) verübten bislang unbekannte Täter einen Einbruch in einen Autohandel im Bereich der Friedloser Straße. Der/die Täter schlugen die Scheibe eines Toilettenfensters im rückwärtigen Bereich des Objekts ein - augenscheinlich wurden die Räumlichkeiten jedoch im Anschluss nicht betreten. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Ralph Bingel

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell