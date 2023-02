Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Fulda und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

Verkehrsmeldungen für den Landkreis Fulda und den Vogelsbergkreis

FD

Alleinunfall eines Radfahrers

Petersberg. Ein 38-jähriger Radfahrer aus Hofbieber erlitt bei einem Unfall am Sonntag (12.02.) schwere Verletzungen. Er befuhr, gegen 20 Uhr, den Radweg zwischen Petersberg und Margretenhaun. Kurz vor dem Sebastianshof kam er aus noch unklarer Ursache vom Radweg ab und stürzte in den Straßengraben. Der 38-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand zudem geringer Sachschaden.

Nach Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Fulda. Ein weißer Kia Picanto wurde am Sonntag (12.02.) von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Kia war, in der Zeit von 2 Uhr bis 3.30 Uhr, auf einem Parkplatz in der Straße "Am Bahnhof" ordnungsgemäß abgestellt worden. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in diesem Zeitraum vermutlich beim Ein- oder Ausparken das Heck des Kia. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

VB

Von der Fahrbahn abgekommen

Schlitz-Rimbach. Am Freitag (10.02.), gegen 7:30 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Fahrer aus Schlitz mit seinem BMW 330 Xi die Troßbachtalstraße von der Landesstraße 3140 kommend in Richtung Ortsrand/Feldgemarkung. In einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen eine Sitzbank sowie einen Tisch. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell