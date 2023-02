Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Scheibe eingeworfen - Reifen zerstochen - Sachbeschädigung - Kennzeichendiebstahl

Vogelsbergkreis (ots)

Scheibe eingeworfen

Mücke. Die Heckscheibe eines roten Skoda Fabia warfen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (11.02.) ein und verursachten hierdurch etwa 500 Euro Sachschaden. Zur Tatzeit stand das Auto in der Sonnenstraße in Ilsdorf. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Reifen zerstochen

Lauterbach. Unbekannte stachen in der Nacht zu Samstag (11.02.) jeweils einen Reifen eines schwarzen Scirocco sowie eines grünen Opel Frontera ein. Hierdurch entstand Gesamtsachschaden von rund 200 Euro. Zur Tatzeit standen die Autos in der Straße "Alter Weg" in Maar. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Ulrichstein. In der Nacht zu Samstag (11.02.) warfen Unbekannte die Heckscheibe eines blauen VW Tiguan in der Hoherodskopfstraße in Bobenahusen II ein. Die genaue Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Wartenberg. Die beiden amtlichen Kennzeichen VB-BQ 50E eines schwarzen Smart EQ Forfour stahlen Unbekannte zwischen Freitagmittag (10.02.) und Sonntagvormittag (12.02.). Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz in der Straße "Im Tiegel". Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell