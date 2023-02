Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei stoppt alkoholisierten Geisterfahrer auf der A 7

Burghaun / Großenmoor (ots)

Einen guten Schutzengel hatten drei Reisende aus Niederbayern am Samstag (11.02.) gegen 23.50 Uhr auf der Autobahn A 7 in der Gemarkung Burghaun. Kurz vor der Raststätte Großenmoor-West fuhr ihnen ein Falschfahrer mit seinem in Litauen zugelassenen silbernen BMW auf dem linken Fahrstreifen entgegen. Glücklicherweise herrschte zu diesem Zeitpunkt geringes Verkehrsaufkommen und die Zeugen befanden sich mit ihrem Pkw auf dem rechten Fahrstreifen, so dass es nicht zu einer Kollision kam. Offenbar bemerkte der Fahrer des BMW seinen Fehler, denn kurz nachdem er die Niederbayern passiert hatte, wendete er sein Fahrzeug, überholte sie und verließ an der Raststätte Großenmoor-West die Autobahn, um die dortige Tankstelle aufzusuchen. Die aufmerksamen Zeugen fuhren ihm aber hinterher und verständigten die Polizei. Die kurz danach eintreffende Streife der Polizeiautobahnstation Petersberg konnte den 32-jährigen litauischen Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in Deutschland dadurch rasch ausfindig machen und festnehmen, denn er stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Nach der Entnahme einer Blutprobe, der Sicherstellung seines Führerscheins und der Erhebung einer Sicherheitsleistung auf Anordung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann wieder entlassen. Zur Verhinderung der Weiterfahrt wurde sein Fahrzeugschlüssel einbehalten. Den Litauer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit im Verkehr.

Gefertigt:

(Polizeiautobahnstation Petersberg, PHK Adomeit)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell